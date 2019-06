Apre un nuovo centro per ragazzi 'ethic center'

La Vie è un’associazione di promozione sociale che opera nel territorio ravennate e che ha in carico una comunità educativa per bambini e adolescenti inviati dai servizi sociali, oltre a diversi progetti domiciliari di sostegno alle famiglie, ai minori e alla relazione. Oltre a questo La Vie, in collaborazione con Five, una onlus che ha sede a Firenze e che opera da più di 10 anni, promuove percorsi di formazione orientati alla conoscenza di sé e la sperimentazione dei propri talenti e alla cura del disagio attraverso la relazione, lavorando in sinergia con le scuole e i servizi sociali dei comuni della bassa Romagna. Professionisti psicologi e formatori co-costruiscono progetti di orientamento all'essere che permettono di riconoscere e accogliere quelle esperienze rispetto alle quali l'individuo vive una difficoltà emotiva relazionale, verso lo sviluppo di un'autonomia e la valorizzazione delle proprie risorse espressive e creative.

Venerdì 14 giugno La Vie darà il via a Lugo a un "Ethic Center" che sarà sia un centro diurno per adolescenti che anche un luogo in cui, attraverso un approccio integrato di sostegno psicologico e percorsi formativi, si accompagnano gli individui alla costruzione del proprio benessere verso una possibile esperienza di felicità. Il centro proporrà attività ludico-sportive, aiuto compiti, laboratori di teatro, musica e informatica e uno sportello di ascolto dedicato. Il senso è quello di offrire uno spazio di cura e allo stesso tempo di condividere con tutta la comunità strumenti concreti che, integrati dall'individuo, possano accompagnarlo verso una maturità emotiva e favorire lo sviluppo delle sue potenzialità. L’inaugurazione è in programma per venerdì 14 giugno dalle 17, in via Piratello 68.