A Casola Valsenio una giornata dedicata alla popolazione anziana

Una giornata dedicata alla popolazione anziana di Casola Valsenio: è la simpatica iniziativa promossa dal centro sociale Auser, con il patrocino dell’Amministrazione comunale, per sabato 14 settembre prossimo. Dalle 15, nel prato delle Colonne del centro sociale Auser, in via Roma 10 a Casola Valsenio, pomeriggio di festa per novantenni e centenari. Saranno consegnate targhe ricordo della giornata e servito un ricco buffet a tutti i partecipanti. L’invito è ovviamente rivolto anche ai più giovani.