A Marina di Ravenna la tradizionale Messa per i lavoratori

In occasione della festività dei lavoratori anche quest’anno si terrà la "Santa Messa dei lavoratori del 1° maggio" - festività liturgica introdotta nel 1955 da Papa Pio XII – a MARINA DI RAVENNA presso il molo di entrata del porto - molo Dalmazia (guardiano sud) - nel tratto fra il “Circolo Velico “Ravenna Yacth Club” e il “Circolo Velico Ravennate”, martedì 1° maggio alle ore 18:30 in occasione della festività dei lavoratori.



La Santa Messa per i lavoratori sarà officiata dall’Arcivescovo Lorenzo Ghizzoni e continua quindi il cammino di onorare la festa in ambito portuale quale luogo fortemente rappresentativo del lavoro e dell’economia ravennate. Con grande piacere si conferma che anche quest’anno partecipano con la loro vicinanza le principali realtà aziendali e professionali presenti nell’ambito portuale.