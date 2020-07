A Russi un percorso partecipativo sul Piano Urbanistico

Le attività del percorso, destinate a tutti i cittadini, alle associazioni, alle realtà sociali e professionali di Russi, sono tese ad alimentare l’interesse verso la nuova pianificazione, attraverso la quale rendere più “sostenibile” il nostro territorio, rispondendo alle esigenze della comunità e generando crescita, innovazione e vivibilità. Con l’obiettivo di raccogliere indicazioni e contenuti utili ad integrare il Quadro Conoscitivo e le linee strategiche del Pug, il percorso comprende diverse attività, tra cui focus group, interviste, un questionario e 3 incontri pubblici.

Nel mese di giugno si sono svolte attività di ascolto di alcuni testimoni e dei cosiddetti stakeholder (rappresentanti degli attori locali - organizzazioni di categoria, ordini professionali, associazioni, volontariato - e portatori di interessi specifici - aziende, realtà giovanili, giornalisti, storici). Nei primi giorni di luglio è stata avviata un’indagine conoscitiva mediante un breve questionario rivolto alla cittadinanza, disponibile al seguente link: https://www.survio.com/survey/d/G9X7B3O1F7T6T7A8W.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A seguire la Settimana della Partecipazione, che vedrà presso il Giardino della Rocca T. Melandri, svolgersi 3 incontri pubblici di confronto con la cittadinanza sulle strategie di sviluppo futuro del nostro territorio. Per partecipare agli eventi, che si terranno lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 luglio 2020 alle ore 20.45, e portare pareri, idee, proposte ed innescare un processo continuo di relazione tra cittadinanza e Pubblica Amministrazione, è gradita la registrazione qui: https://forms.gle/rmdwChLYUU6Qo1W17 o attraverso il qrcode. Per informazioni inviare una mail a urbanistica@comune.russi.ra.it o telefonare al 0544587635. A seguire, in autunno, il documento di sintesi, contenente le proposte e risultati emersi dal percorso, verrà presentato dall’Amministrazione in un incontro aperto a tutta cittadinanza e sarà consultabile sul sito web del Comune.