Al via i corsi della Rete Politecnica Regionale al centro per l'impiego

Mercoledì 25 settembre alle 14:30 al Centro per l'impiego di via Teodorico 21 a Ravenna verranno presentati i corsi della Rete Politecnica Regionale. Comprendono i corsi delle Fondazioni Its, di durata biennale, e i corsi Ifts, di 800 ore. Si rivolgono a diplomati, sono progettati insieme alle imprese e finanziati dal Fondo sociale europeo e da risorse nazionali.

Questi i corsi presentati: - Its Tecnico superiore per la gestione di sistemi energetici 4.0 sostenibili - Fondazione Its "Territorio, energia, costruire"; - Ifts Tecnico per l’automazione industriale specializzato in manutenzione e programmazione plc - Sviluppo pmi, Ravenna - Ifts Tecnico per il monitoraggio del territorio e per la gestione delle emergenze ambientali - Istituto Scuola Provinciale Edili - Cpt, Ravenna - Ifts Tecnico per la programmazione della produzione e logistica 4.0 - Il Sestante Romagna, Ravenna - Ifts Tecnico per la realizzazione di manufatti per le imprese artigiane-ceramiche - Ecipar Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le pmi, Faenza - Ifts Tecnico di progettazione e sviluppo di disegni per la filiera della nautica e della meccanica - Ecipar E.R., Forlì, Ravenna/Faenza.