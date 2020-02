Ambientalisti e associazioni ripuliscono Foce Bevano dalla plastica. La rete di associazioni territoriali torna in campo per la tutela e la salvaguardia di un'area estremamente preziosa per il territorio. L'appuntamento è per domenica 16 febbraio alle 9 alla sbarra di ingresso delle Pineta Ramazzotti (viale Paolo e Francesca a Lido di Dante) per la registrazione, la consegna dell'attrezzatura ed una breve introduzione da parte di Giorgio Lazzari sul libro "Il Caso Ortazzo" per ricordare le urbanizzazioni che tempo fa videro sotto minaccia queste zone.

"Partiremo poi assieme per renderci conto della quantità di rifiuti presenti alla Foce e rimboccarci le maniche nella rimozione, all'interno del progetto Green Eye 2.0 - spiegano gli organizzatori - La pulizia riguarderà particolarmente l'area interna della Foce, senza andare sulla spiaggia a seguito di monitoraggi in corso da parte dell'Ispra". Partecipano e aderiscono all'iniziativa Wwf Ravenna, Italia Nostra Ravenna, L'Arca, Mama's Club, Ortisti di Strada, Uniamoci e il Comitato Cittadino di Lido di Dante