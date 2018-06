Amici di Cervia, 28 i premiati nella sala del consiglio comunale

Riprendono le premiazioni degli Amici di Cervia città che premia con orgoglio i suoi frequentatori più assidui e fedeli che da oltre 10 anni tornano in vacanza nella città del sale. Grande festa anche oggi nella sala del consiglio comunale in onore dei 28 Amici di Cervia premiati dal sindaco Luca Coffari Record di fedeltà in questo incontro per Silvana Bolognesi e Loris Rabiti segnalati dal Bagno Casadei 153 che trascorrono a Cervia le loro vacanze da 50 anni. Altri esempi di grande fedeltà alla città sono Luca Gualandi segnalato dall’Hotel K2 che trascorre le vacanze a Cervia da 40 anni, Christine Witt e Hans Horst Haber segnalati da dall’Hotel Astoria che vengono a Cervia da 38 anni; Anna Iannotti, segnalata dall’hotel Everest che viene a Cervia da 25 anni.

Sempre con 25 anni di fedeltà e segnalati dall’Hotel Strand Gambrinus, Donato Corlionanò le coppia Maria Evangelisti-Antonio Lafornara e Agostina Tusacciu-Fausto Siddi. 25 anni di fedeltà anche per Renzo Giussani segnalato dall’hotel ondina e Milazzo. 20 anni di fedeltà per Carla Dall’Olio e Salvatore Grizzanti entrambi segnalati dall’Hotel K2. Anche Ilde Rusconi segnalata da Hotel Ondina Milazzo trascorre le sue vacanze a Cervia da 20 anni mentre Dirce Maghini e Giuliano Chinaglia vantano 19 anni di fedeltà. Sono stati segnalati da Club Family Hotel Costa dei Pini. Ancora 15 anni di fedele vacanza per Ines Negri e Maria Teresa Proserpio segnalati da Hotel Ondina Milazzo; la coppia Annamaria Giovarruscio e Franco Milano, segnalati da Hotel K2 sono fedeli al nostro mare da 11 anni, mentre da 10 anni trascorrono le loro vacanze a Cervia Giuliana Mariani, Francesca Cristini e Alessandro Gervasoni segnalati da hotel Ondina Milazzo. Ancora 10 anni di fedeltà per Luigi Antico, Michele Mancino e, Mirella Rosato e Ferdinando Serpico segnalati da Hotel Raffaella.

I fedelissimi della vacanza sono stati accolti con un piacevole momento musicale che ha visto l’esibizione di Mario Strinati giovane chitarrista e pluristrumentista cervese componente dell'Orchestra giovanile Città di Cervia Ai premiati è stata consegnata la pergamena che li ufficializza Amici di Cervia, il sale di Cervia come augurio di fortuna e prosperità, un buono per piadine offerto da CNA e Confartigianato e biglietti omaggio per Casa delle Farfalle & Co e Parco Naturale offerti da Cooperativa Atlantide. I prossimi appuntamenti con la festa per i fedelissimi della vacanza saranno 11 e 25 luglio, 8 e 29 agosto, 12 settembre. Albergatori, esercenti di stabilimenti balneari e campeggi, locatori di appartamenti, agenzie immobiliari, tutti coloro cioè che per l’attività svolta sono in grado di attestare la presenza ultradecennale del turista possono segnalare l’Amico di Cervia al CerviaInforma (Tel 0544 979350, fax 0544 914019 cerviainforma@comunecervia.it) utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito web del Comune www.comunecervia.it, nella sezione la modulistica con ricerca per Amico di Cervia. A fine stagione, fra tutti gli Amici di Cervia premiati nel 2018 verrà sorteggiato un buono soggiorno per un week end per due persone a Madonna di Campiglio. Anche l’operatore che avrà effettuato il maggior numero di segnalazioni riceverà un buono soggiorno per un week end per due persone nella nota località montana legata a Cervia da amicizia e collaborazioni.