Anche Faenza alla tradizionale marcia per la pace Perugia - Assisi

Domenica si terrà la tradizionale marcia per la pace Perugia - Assisi. Il Comune di Faenza aderisce anche quest’anno all’iniziativa: a rappresentare l'Amministrazione manfreda lungo il percorso di circa 24 chilometri, che dai Giardini del Frontone di Perugia porta alla Rocca di Assisi, ci saranno gli assessori Domizio Piroddi e Claudia Gatta, oltre al gonfalone comunale. La marcia è organizzata dalla Tavola della Pace e dal Coordinamento nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti umani.

A livello locale la partecipazione a questo evento è promossa dal Comitato spontaneo per la Pace e dal Centro di documentazione don Tonino Bello, con il patrocinio del Comune di Faenza e della Consulta faentina delle associazioni di volontariato. Sono previste partenze in pullman da Riolo Terme (dalla stazione delle corriere alle ore 4.30), Castel Bolognese (alle 4.45 da piazza Bernardi-via Emilia) e Faenza (alle 5.00 da piazzale Pancrazi). Informazioni e prenotazioni presso la Bottega Bertaccini (corso Garibaldi 4 - tel. 0546 681712), la libreria Moby Dick (via XX Settembre 3/b - tel. 0546 663605) la libreria Cultura Nuova (piazza XI Febbraio 6 - tel. 0546 21566) e, a Castel Bolognese, presso la Segreteria del Sindaco del Comune (tel. 0546 655845).