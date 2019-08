Anomalie al sistema d'illuminazione pubblica: come segnalarle

Sono attive nuove modalità per effettuare le segnalazioni di anomalie al sistema di illuminazione pubblica nel comune di Lugo. Per richiedere il pronto intervento è possibile chiamare da fisso o cellulare il numero verde gratuito 800498616, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. Per le segnalazioni non urgenti si può compilare lo spazio dedicato “segnalazioni guasti” o “invio reclami” sul sito di Hera Luce, da cui verrà inoltrata una mail direttamente al call center di Hera Luce.