Antonio Patuelli fa visita alla Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo

Il Presidente della Cassa di Ravenna e dell’ABI Antonio Patuelli è stato ospite della Fondazione Nuovo Villaggio del fanciullo ed ha avuto modo di osservare ed apprezzare le numerose attività sociali messe in campo a vantaggio di categorie deboli (minori, ex tossicodipendenti, ex alcolizzati).

All’incontro erano presenti anche per la Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna il Presidente Ernesto Giuseppe Alfieri e il revisore Angelo Minguzzi, mentre a fare gli onori di casa vi erano i vertici della Fondazione Nuovo Villaggio del fanciullo: la Presidente Paola Morigi e il Vice-presidente Giovanni Gagliardi, il Presidente della Cooperativa sociale costituita in seno alla Fondazione, Paolo Belletti, la Direttrice sanitaria Manuela Ceccarelli.

È stata l’occasione per illustrare nel dettaglio le numerose attività realizzate e per evidenziare come si riveli utile il sostegno di enti, organizzazioni o fondazioni presenti sul territorio o operanti, a livello nazionale o internazionale, nel settore, per favorire non solo il recupero delle persone che si trovano in situazioni di difficoltà, ma anche il loro successivo inserimento lavorativo. A tal fine si è sottolineata l’importanza di progetti indirizzati alla prevenzione e al contrasto nell’uso delle tossicodipendenze – attività realizzate nelle scuole superiori anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di risparmio – e l’organizzazione di corsi formativi per favorire la crescita professionale.

L’incontro si è concluso con una visita alla struttura, nel corso della quale si sono visionati anche i locali destinati alla Biblioteca, al Laboratorio di gelateria nonché alla Sala polivalente, realizzata grazie al contributo della Fondazione Prosolidar, promossa fra gli altri dall’ABI: il tutto con l’auspicio che si possano individuare anche in futuro possibili forme di collaborazione su tematiche di interesse comune.