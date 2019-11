Aperte le iscrizioni al corso gratuito per assistenti familiari

Saranno aperte fino al 22 novembre le iscrizioni al corso gratuito per assistenti familiari (colf generico e badante) organizzato da Filcams – Cgil in collaborazione con il Servizio sociale associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi e patrocinato dal Comune. Per accedere al corso è necessario sostenere un test di lingua italiana che si terrà il 27 novembre al quale ci si iscrive contestualmente al corso.

Il corso gratuito, finanziato da Ebincolf e Ce.Mu, è rivolto a tutte le persone interessate a svolgere la professione di colf generico polifunzionale e/o di assistente familiare specializzato (badante), o che vogliano consolidare la formazione con la Certificazione nazionale del loro profilo professionale. Il corso comprende 13 incontri settimanali di 5 ore ognuno, salvo l’ultimo che sarà di 4 ore, per un totale di 64 ore con inizio il 4 dicembre. Le lezioni si svolgeranno il mercoledì nella sede formativa del Comune di Ravenna in via Garatoni 1.

Gli argomenti che saranno trattati durante il percorso formativo sono: la gestione della casa, la cura degli animali domestici, la cucina sana, le tecniche d’imboccamento, l'igiene personale e la vestizione, il mantenimento di relazioni efficaci con la famiglia e con l’anziano, l'assunzione dei farmaci e le prescrizioni mediche, le patologie e i disturbi tipici dell'anziano, la disabilità e le metodologie di comunicazione con i portatori di disabilità, le attività d’intrattenimento utili per il mantenimento di competenze dell’anziano, la gestione delle emergenze, la sicurezza per l'utente e l'operatore, la rete dei servizi sul territorio e i contratti di lavoro.

Al termine del percorso formativo, per cui è previsto l’obbligo di frequenza con un tetto massimo del 20% di assenze consentite, con il superamento del test finale viene rilasciato l’attestato Filcams - Cgil. Nel caso il partecipante abbia esperienza di lavoro documentabile, con contratti di collaborazione familiare, per almeno 12 negli ultimi 36 mesi potrà anche accedere al test nazionale per la Certificazione di colf generico e/o di badante. Per qualsiasi informazione occorre rivolgersi allo Sportello sociale per la non autosufficienza in via D'Azeglio 2, 2° piano, dal lunedì al venerdì 9 -13, giovedì anche 14 – 17. Tel. 0544485317- 0544482789, e-mail: nonautosufficienza@comune.ra.it.