Arriva "la via della felicità" al carnevale di Ravenna

Domenica pomeriggio, dalle 14:30, i volontari dell'associazione di volontariato "La Via della Felicità" distribuiranno gratuitamente le copie della guida al buon senso per una vita migliore al Carnevale di Ravenna in Via Roma. Un libricino basato interamente sui principi di equilibrio, uno strumento per raggiungere un maggiore livello di serenità. La Via della Felicità sta aiutando milioni di persone, di tutte le età e in tutti i settori della vita, ad avventurarsi per recuperare di nuovo la loro gioia di vivere.

Scritto dal filosofo ed umanitario L. Ron Hubbard per aiutare a fornire risposte pratiche ai contagiosi problemi del crimine, abuso di droga e declino morale nell'intera società. L'opuscolo contiene 21 precetti ed una guida per la loro applicazione nella vita di tutti i giorni, per diventare più responsabili e raggiungere una vita migliore e più felice. Droga, violenza e criminalità prosperano solo in una cultura che ha perso concetti fondamentali del bene e del male; in sostanza ci vuole un ripristino di alcuni valori basilari e una comunità unita per fare la differenza.