Bagnacavallo, c'è ancora tempo per la domanda di iscrizione agli albi di presidente e scrutatore di seggio

È ancora possibile fare domanda per essere inseriti negli albi delle persone idonee all'ufficio di presidente e di scrutatore di seggio elettorale del Comune di Bagnacavallo. Il termine per presentare domanda per l'albo dei presidenti di seggio è fissato al 31 ottobre, mentre per quello degli scrutatori c'è tempo fino al 30 novembre. La domanda deve essere redatta in carta semplice e riportare data di nascita, residenza, professione e titolo di studio.

Possono presentare domanda per l’albo dei presidenti gli iscritti alle liste elettorali del Comune che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età e che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, mentre per l’albo degli scrutatori è sufficiente essere iscritti alle liste elettorali del Comune e aver assolto gli obblighi scolastici.

Non possono assumere l’incarico i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti a forze armate in servizio; i dipendenti dell’Ausl che svolgano le funzioni già attribuite ai medici provinciali, agli ufficiali sanitari o ai medici condotti; i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni normalmente addetti o comandati a prestare servizio negli uffici elettorali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Il modulo per la presentazione della domanda è disponibile nell'Ufficio Elettorale e sul sito istituzionale www.comune.bagnacavallo.ra.it, nella sezione Servizi demografici. Una volta compilato, può essere consegnato all'Ufficio Elettorale o all'Ufficio Protocollo del Comune di Bagnacavallo.