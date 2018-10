Bagnacavallo, nuovi corsi di intreccio all'Ecomuseo: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per "Raccoglitori creativi", i corsi di intreccio che si terranno nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 novembre all’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo. I corsi sono rivolti a principianti e intrecciatori di livello avanzato e hanno l’obiettivo di tramandare antiche tecniche e un utilizzo sostenibile delle risorse naturali.

Nelle due giornate si potranno apprendere diverse tecniche di intreccio sotto la guida di abili maestri. Il corso base e avanzato di cesteria con l’intreccio di salice e canna sarà condotto dal maestro ciociaro Rodolfo Onori, il corso base sull’utilizzo e l’intreccio dell’erba di valle sarà guidato dal maestro romagnolo Luigi Barangani, responsabile del Cantiere Aperto dell’Ecomuseo villanovese, mentre il maestro Gipi dei Malvisi si occuperà del corso di intreccio in fil di ferro.

Durante il fine settimana saranno fornite indicazioni sulla materia prima e sul suo reperimento e si visiteranno le sezioni dell’Ecomuseo relative ai vari cicli produttivi per ammirare i manufatti originali della raccolta museale. Accanto alle attività formative, che si svolgeranno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17, sono inclusi nel costo del corso (80 euro a persona, materiali compresi) i pranzi preparati dall’associazione culturale civiltà delle Erbe Palustri nella sala conviviale del museo. Ogni partecipante può scegliere di seguire un solo corso fra i tre proposti: corso di cesteria (massimo 16 persone), corso intreccio in fil di ferro (massimo 10 persone), corso intreccio di erbe palustri (massimo 6 persone). L’Ecomuseo delle Erbe Palustri è in via Ungaretti 1 a Villanova di Bagnacavallo. Per informazioni e iscrizioni: 0545 47122; erbepalustri.associazione@gmail.com; e www.erbepalustri.it