Bagnacavallo, open day e iscrizioni ai corsi della Scuola comunale di musica

Sarà l'associazione musicale Doremi Aps, aggiudicataria del relativo bando di gara, a gestire la Scuola comunale di musica di Bagnacavallo per i prossimi due anni. I corsi di Doremi, dedicati a bambini, ragazzi e adulti, saranno presentati lunedì dalle 17 alle 19.30 nel corso di un open day in programma presso la sede che li ospiterà, i rinnovati locali delle scuole medie di via Cavour 3. Per tutti i corsi sono già aperte le iscrizioni.

Per quanto riguarda bambini e ragazzi, sono previsti corsi di basso elettrico, chitarra, batteria, percussioni, canto individuale, fisarmonica, flauto traverso, pianoforte, violino, violoncello, tromba, clarinetto, canto corale e propedeutica. Sono poi proposti numerosi corsi anche per gli adulti: basso elettrico, chitarra, batteria, percussioni, canto individuale, fisarmonica, flauto traverso, pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso, tromba, trombone, saxofono e clarinetto. È possibile scegliere il corso intero (una lezione settimanale di 60 minuti) oppure i corsi medio (45 minuti) o mini (30 minuti).

Per tutti i corsi sono previste una quota di iscrizione annuale e una quota di frequenza mensile. Per ogni corso strumentale è compresa una lezione di teoria ed è inoltre possibile usufruire di riduzioni se ci si iscrive a più corsi o se ci sono più iscritti facente parte dello stesso nucleo familiare. Oltre all’ordinaria attività didattica, la Scuola comunicale di musica propone durante l’anno laboratori e progetti, come Orchestr’Insieme, che consente agli allievi dei corsi strumentali e vocali di fare un’esperienza di musica d’insieme con diversi obiettivi, tra cui imparare a suonare con gli altri, seguire il gesto del direttore e comprendere un nuovo linguaggio codificato specifico, la notazione.

Le lezioni prenderanno il via nel mese di ottobre. Per informazioni, iscrizioni e quote di frequenza: associazionemusicaledoremi@gmail.com, www.associazionedoremi.altervista.org, 348 6940141 e www.comune.bagnacavallo.ra.it.