Bagnacavallo, riprendono mercoledì i lavori di asfaltatura

Riprenderanno mercoledì 2 maggio da via Buozzi, a Bagnacavallo, i rifacimenti degli asfalti previsti dal Comune nell’appalto 2017, affidato alla ditta Giovane Strada srl di Forlì. Le opere, per un importo totale di circa 440.000 euro, hanno già riguardato la via Galavotti e proseguiranno con via F.lli Bedeschi. Nelle settimane successive, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, i lavori riguarderanno poi le vie Roma, Vecchia Darsena, Trento Trieste, Oberdan e altre. Di volta in volta la ditta si occuperà di collocare la necessaria segnaletica per la viabilità dell’area interessata dai lavori.

È inoltre in fase di predisposizione l’appalto per un nuovo lotto di opere per l’asfaltatura, nel 2018-19, di molte altre strade del centro e delle frazioni di Bagnacavallo per circa 450.000 euro.