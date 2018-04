Bassa Romagna, premiati i vincitori del primo contest fotografico

Venerdì 27 aprile al Conad di Alfonsine, nell’ambito del primo appuntamento della rassegna “Ingranaggi musicali”, si sono svolte le premiazioni del primo contest fotografico della Bassa Romagna, nato per raccontare il territorio attraverso gli scatti più belli di chi ci vive e di chi lo visita per turismo, studio o lavoro.

I tre autori che hanno ottenuto il maggior numero di cuoricini sulle proprie foto sono monica_berry91, con uno scorcio del monumento di Francesco Baracca all'imbrunire; maraschino12, con la fotografia "spaziale" sempre del monumento di Baracca; jessica_tabanelli con la fotografia scattata a Sant'Agata sul Santerno con la didascalia “La cultura è l'unica droga che crea Indipendenza”. Nei due mesi in cui era possibile partecipare con le proprie foto pubbliche, inserendo l'hashtag #bassaromagnamia, sono arrivate attraverso Instagram oltre 600 foto raffiguranti i territori della Bassa Romagna e gli scorci più suggestivi di paesi e città.

I premi consistono in: una cena per due persone al ristorante Il Trebbo di Lugo; due biglietti per il festival Purtimiro 2018, al teatro Rossini di Lugo; due biglietti per la stagione Sipario 13 (stagione 2019) al teatro Binario di Cotignola.

Per l’occasione è stato inoltre lanciato il nuovo contest fotografico per raccontare il territorio, questa volta legato proprio a Ingranaggi festival. Il contest è aperto a tutti e le foto devono essere scattate in luoghi della Bassa Romagna, relativamente al mondo del lavoro in tutti i suoi aspetti: luoghi, attività, persone e sensazioni legate al mondo dell’artigianato, dell’industria, dell’agricoltura, dei servizi o di qualsiasi altra attività lavorativa.

Per partecipare basta avere un profilo pubblico su Instagram e postare una foto originale, usando l’hashtag #ingranaggifestival fino alle 12 del 28 maggio 2018.



Le foto postate secondo le regole del contest potranno essere condivise sul profilo Instagram @bassaromagna. In particolare, ogni venerdì sarà pubblicata la foto che verrà giudicata la più bella della settimana trascorsa. Le foto vincitrici, selezionate dal social media team dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, saranno premiate con prodotti enogastronomici, degustazioni e biglietti omaggio per partecipare agli eventi del territorio.