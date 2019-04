Bimbi sicuri: si parla di nuove normative in auto e prevenzione degli incidenti in casa

Si svolgerà martedì la seconda serata informativa della rassegna Bimbi Sicuri sulla Sicurezza, le nuove normative in auto e la prevenzione degli incidenti domestici, a cura del Centro per le Famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con la Polizia Municipale e la Pubblica Assistenza di Alfonsine. Durante la serata saranno trattati i temi di come trasportare in sicurezza i bambini in auto e in bicicletta e di come prevenire al meglio gli incidenti domestici.

L’iniziativa è pubblica e si svolgerà a Massa Lombarda al Circolo Auser Bocciofila in Via Dini e Salvalai 34 alle ore 20:30. Contestualmente a queste iniziative si svolgeranno per tutto il 2019 a cadenza mensile i Corsi di Disostruzione delle vie aeree del lattante e del bambino. I prossimi appuntamenti sul territorio sono programmati; a Bagnara di Romagna lunedì alle ore 20:30, presso la Scuola dell’Infanzia San Giuseppe, al Nido d’infanzia Cavina di Alfonsine il 15 maggio e alla “Ca de Cuntaden” di S. Agata sul Santerno il 3 giugno. I corsi sono gratuiti, ma è obbligatoria la prenotazione. Ogni corso avrà al massimo venti iscritti. Per informazioni contattare il Centro per le Famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, tel 0545 38397 – 366 6156306 – mail centrofamiglie@unione.labassaromagna.it