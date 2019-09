Capire l’autonomia: dal federalismo all’Emilia-Romagna

In occasione del dibattito sull’autonomia regionale, Volt Ravenna ha organizzato un evento di approfondimento aperto a tutta la cittadinanza. Il tema dell’autonomia regionale è stato ed è tutt’ora al centro di discussioni dove termini, idee, supposizioni si confondono nel dibattito politico e lasciano tanti interrogativi. Anche l’Emilia-Romagna ne è protagonista: la giunta regionale sta portando avanti un progetto in tal senso, chiedendo autonomia su diverse materie che vanno dalla tutela del territorio e del lavoro al commercio con l’estero.

Un progetto di tale portata avrà importanti ripercussioni non solo sul futuro della Regione e delle amministrazioni locali, ma anche del sistema statale. Occorre quindi comprendere il tema nelle sue infinite sfaccettature, cercando di intrinsecarsi tra le diverse interpretazione che non hanno fatto altro che rendere ancora più confuso il dibattito pubblico. Per questo motivo, il gruppo Volt di Ravenna invita all’incontro pubblico nel quale uno dei suoi membri, Francesco Vuocolo, spiegherà i modelli federali e il processo di autonomia, dando un giusto inquadramento al “modello” Italia e alla proposta emiliano-romagnola. L’incontro si terrà al Caffè Corte Cavour venerdì 13 settembre alle 18.