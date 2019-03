Casola Valsenio, approvati in Consiglio comunale la variante al Rue e il nuovo statuto

Martedì si è svolta la seduta del Consiglio comunale di Casola Valsenio. Sono stati due i punti discussi che hanno suscitato maggior dibattito: la variante al Rue intercomunale e l'approvazione del nuovo statuto. La variante al Rue intercomunale prevedeva alcune modifiche normative dettate dagli aggiornamenti giuridici e regolamentari in materia urbanistica e due elaborati grafici (schede di RUE) per Solarolo e Casola Valsenio. Nella fattispecie, per Casola Valsenio, si tratta di una scheda derivante da una richiesta di privati per concedere la possibilità al Birrificio Valsenio, sito in località Baffadi, di sfruttare una maggiore metratura e quindi agevolare quel particolare insediamento produttivo in area agricola. La delibera di indirizzo, che sarà ratificata dal Consiglio dell'Unione dei Comuni, è stata approvata all'unanimità. All'ultimo punto dell'ordine del giorno si è discusso il rinnovo dello statuto comunale. A seguito della recente modifica allo Statuto dell'Unione dei Comuni, si è reso necessario un passaggio anche nei singoli Comuni aderenti per uniformare a aggiornare il testo quantomeno nei rapporti associativi fra Enti. Il testo, oggetto di dibattito e di confronto tra le parti, è stato approvato all'unanimità.