Cena di autofinanziamento dell'associazione Gemellaggi 'Adriano Guerrini'

Lunedì 16 dicembre alle 20 è in programma, al ristorante Ala d’Oro di Lugo in corso Matteotti 56, la cena degli auguri dell’associazione Gemellaggi e relazioni internazionali “Adriano Guerrini” di Lugo. Una serata conviviale di autofinanziamento per sostenere le attività dell’associazione. La quota di 25 euro a persona è comprensiva di caffè e bevande. Per prenotazioni chiamare il numero 3407270094 (anche Whatsapp) oppure scrivere una mail a lugogemellaggi@gmail.com entro giovedì 12 dicembre. La serata è organizzata con il patrocinio del Comune di Lugo.