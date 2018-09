"Cervia Città della Pace", diverse le iniziative tra settembre e ottobre

La città di Cervia dal 1993 ha deliberato la propria “dichiarazione di Città per la Pace” ed ha aderito al Coordinamento Nazionale Enti locali per la Pace. Cervia promuove la cultura e l’educazione alla pace nel rispetto dei diritti umani e della solidarietà internazionale. Anche quest'anno il Comune organizza alcuni eventi per unire la comunità all'insegna della cultura della non-violenza e per festeggiare insieme la Giornata Internazionale della Pace, quella del Disarmo, in attesa di partecipare alla “Marcia della Pace Perugia-Assisi” in programma domenica 7 ottobre.

Dal 19 settembre al 3 ottobre - Vetrina di libri sul tema della pace e del disarmo – Biblioteca Comunale Maria Goia

21 settembre - Nelle scuole del territorio, gli insegnanti dedicheranno uno spazio al tema della pace.

21 settembre - La Scuola Primaria M. Buonarroti di Montaletto formerà una catena umana di bambini.

Dal 21 settembre al 6 ottobre - La Scuola Primaria G. Deledda di Pinarella organizza “RACCOGLI UN MESSAGGIO DI PACE” laboratorio di decorazione di sassi con un “messaggio di pace” da lasciare in giro per Cervia per essere raccolti.

7 ottobre – “Marcia per la Pace Perugia- Assisi” organizzata dal Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. L’amministrazione comunale mette a disposizione un bus gratuito con partenza dall’Istituto Alberghiero - Piazzale Artusi alle ore 5.00 del mattino, il ritorno è previsto in serata.

Per prenotazioni: Ufficio pace tel. 0544-979232 - ufficiopace@comunecervia.it

Informagiovani tel.0544-974356 - informagiovani@comunecervia.it

www.comunecervia.it- www.facebook.com/comunedicervia