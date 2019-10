Chi si prende cura di una persona cara, malata e disabile: focus sul caregiver

Sabato dalle 8,45 alle 12,45 si svolgerà nella sede della Cna di viale Randi 90 un'iniziativa sul tema del “caregiver familiare”, cioè di chi si prende cura di un persona cara, disabile, non autosufficiente. Il convegno è organizzato da tre Associazioni di volontariato che operano da anni a livello locale in favore di persone colpite da malattie cerebrali, A.L.I.Ce. per la Lotta all’Ictus cerebrale, Alzheimer Ravenna e Ravenna Parkinson, in collaborazione con l’Ausl di Ravenna e con il Comune di Ravenna, assessorato ai Servizi Sociali

L’iniziativa ha lo scopo di aprire una riflessione su questo importante esempio di sussidiarietà orizzontale, che vede la presenza nel nostro paese di circa 3 milioni di assistenti familiari, di cui il 20% costituito da giovani caregiver e sulla necessità di riforme legislative che diano pieno riconoscimento giuridico ed economico a tale figura. La loro presenza infatti, oltre che garantire un’importante funzione di cura ai propri cari, rappresenta un rilevante sostegno al sempre più debole welfare nazionale e ai servizi dedicati.

Nel corso del Convegno ci si interrogherà sulla rilevanza del fenomeno anche a livello locale, dove il permanere di forti vincoli familiari, costituisce una garanzia di una presenza significativa di caregiver familiari, ruolo assegnato prevalentemente alle donne. Per l’Ausl interverranno Roberta Mazzoni, direttore del Distretto; e Daniela Poggiali, dirigente dei Servizi Sociali. Le tre associazioni promotrici saranno rappresentate dai rispettivi presidenti, Daniela Toschi per A.L.I.Ce., Barbara Barzanti per Alzheimer e Andrea Tronconi per Parkinson. Ospite l’associazione Carer, espressamente dedicata su scala regionale alla problematica dei caregiver. Le conclusioni saranno tenute dall'assessoreai Servizi Sociali del Comune di Ravenna Valentina Morigi. Sarà presente ai lavori del Convegno Elisabetta Gualmini europarlamentare e titolare della Commissione Lavoro e Welfare del Parlamento Europeo.