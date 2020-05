Come e quando ripartire nel settore del turismo? Assessori in videoconferenza

Il circolo Pd Pier Paolo D’Attorre organizza un incontro dal titolo “Turismo Fase 2”. Si tratterà di una conversazione in videoconferenza con Andrea Corsini, assessore alla Mobilità e trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio della regione Emilia Romagna e Giacomo Costantini, assessore al Turismo, Coordinamento eventi e Smart city.

Come e quando ripartire nel settore del turismo così duramente provato dalla pandemia? Questa la domanda che tanti operatori dell’ambito si pongono e alla quale i due intervistati cercheranno di rispondere. Coordina l’intervista Guido Ceroni. L’evento si terrà giovedì 28 maggio alle ore 20.30 sulla piattaforma Zoom e verrà trasmesso in live streaming sulla pagina Facebook “Circolo PD D’Attorre Ravenna”. Per accedere si dovrà utilizzare questo link: https://us02web.zoom.us/j/86528153132 Meeting ID: 865 2815 3132.