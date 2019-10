Cosa scegliere dopo le scuole medie? Incontri di orientamento

L’Associazione Emiliano Romagnola Centri Autonomi – Aeca organizza nell’ambito del Piano provinciale per l’Orientamento un primo ciclo di incontri dedicati agli studenti delle scuole media inferiori per imparare a scegliere in modo consapevole ed efficace il percorso di studi superiori. L’obiettivo è quello di dare agli studenti le informazioni più importanti e le strategie fondamentali per orientarsi nella scuola di oggi.

Gli incontri formativi si svolgeranno nei mesi di ottobre e novembre con un calendario ricco di date dedicate per i diversi istituti scolastici del territorio con orario di inizio alle 20:30: lunedì 28 ottobre l’appuntamento è con il prof. Fabio Facchini presso la Scuola Secondaria di Primo Grado IC Battaglia di Fusignano; martedì 29 ottobre il prof. Moreno Folli incontrerà gli studenti dell’Istituto comprensivo "Francesco d'Este", della Scuola Secondaria di I grado “San Francesco” Bagnara di Romagna, e della Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Pascoli" Sant'Agata sul Santerno, presso l’Istituto “Francesco d’Este” a Massa Lombarda; mercoledì 30 ottobre, ancora il prof. Folli interverrà alla “Graziani” di Bagnacavallo, il prof. Taroni incontrerà gli studenti alla “Foresti” di Conselice e il prof. Facchini alla “Oriani” di Alfonsine, dove incontrerà anche gli studenti della scuola Secondaria di Primo Grado “Caduti della Resistenza” di Longastrino. Venerdì 8 novembre, il giornalista Matteo Pirazzoli condurrà l’intervento “Scuola & lavoro” che approfondirà il tema delle caratteristiche e dalle competenze richieste dal mondo del lavoro. La serata, con inizio alle 20:30, si terrà presso l’Auditorium Sacro Cuore in via Emaldi 82, a Lugo, alla presenza delle aziende del territorio Madel S.p.A., Lectron s.r.l. OCM Clima s.r.l. La Prof.ssa Daniela Geminiani modererà il “Question Time” giovedì 14 novembre alle 20:30 presso l’Auditorium Sacro Cuore di Lugo, un momento d’informazione e confronto nel quale il Liceo di Lugo e l’IIS Polo Tecnico Professionale avranno la possibilità di presentarsi e rispondere ai quesiti dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.

La rassegna di incontri si concluderà presso l’Auditorium Sacro Cuore sabato 16 novembre, dalle ore 15:00 alle 18:00 con il “Forum dell’Orientamento 2019”, un momento di incontro tra le famiglie e gli studenti delle Scuole secondarie di primo grado e gli alunni di alcuni istituti scolastici del territorio per trovare risposte ai quesiti, confrontarsi e acquisire materiale informativo. Saranno presenti le Scuole secondarie: Liceo di Lugo, IIS Polo Tecnico Professionale di Lugo, Liceo Artistico Ballardini di Faenza, IPS Strocchi di Faenza, IPS Persolino di faenza, IP Foscolo di Faenza, Liceo Artistico Nervi - Severini, IT Aeronautico Statale F. Baracca, IPPSSAA Alberghiero Riolo Terme, IT Agrario e Chimico “Scarabelli-Ghini” di Imola.