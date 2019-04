Da giugno a settembre: anche i più piccoli a scuola di teatro

La scuola di teatro Il Circolo degli Attori entra nel magico mondo dei bambini anche d'estate. Da giugno a settembre sono previste attività per avvicinare i piccoli, dai 4 ai 7 anni di età, al mondo del teatro, dell'improvvisazione e del movimento da svolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 o dalle 17 alle 19, per un massimo di 10 iscritti. Le attività si svolgeranno all'interno del Teatro-Open Space del Circolo degli Attori, sede anche di Teatro Accademia Marescotti, in via Cavina 9 (zona Coop di via Faentina) al piano terra, sotto i porticati.

I bimbi lavoreranno sulla voce, sul movimento corporeo, sulla improvvisazione e sulla interazione. Acquisiranno maggiore consapevolezza del proprio corpo, inizieranno a familiarizzare con l'uso della voce, improvviseranno su musiche scelte appositamente per sviluppare la creatività, incanalare emozioni e sviluppare ricezioni cognitive. Il tema di quest'anno è Bing. L'iscrizione è mensile e ha un costo di 160 euro. E’ necessario prenotarsi e versare una caparra entro il 15 maggio. Per informazioni whatsapp al 334 1648929; mail ilcircolodegliattori@gmail.com