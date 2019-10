Dai cappuccini ai cocktail: al via un corso per diventare baristi

Il 18 novembre ricomincia la nuova edizione del corso barman organizzato da Confcommercio Ascom Faenza e tenuto da Adamo Pittalis, mixologist formatore, consulente Ho.re.ca e docente FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi). Il corso è stato diviso in tre moduli di specializzazione, ognuno con un tema differente, per offrire la possibilità di frequentare il percorso di maggior interesse. La partecipazione a tutti e tre completano il percorso per imparare la professione del barman.

I tre moduli sono accoglienza del cliente, caffetteria e cocktaileria. L'accoglienza del cliente, aspetto imprescindibile di ogni attività, toccherà temi quali la psicologia e antropologia del cliente, il linguaggio del corpo, la fidelizzazione e la gestione delle crisi. Non mancheranno le esercitazioni pratiche di latte art, di miscelazione e costruzione dei cocktail, oltre ad apprendere le tecniche di working flair. L'ultima giornata inoltre sarà presente Michael Limoni, bartender faentino del Cafè del Viale, che nel 2018 vinse il contest nazionale di Amaro Montenegro "The Vero Bartender".

Il percorso inizia il 18 novembre e termina il 27 novembre (7 pomeriggi dalle 14.00 alle 18.00), ma è comunque possibile specializzarsi in uno dei tre moduli a scelta (accoglienza del cliente, caffetteria e cocktaileria). E' un'occasione non solo per coloro che vogliono intraprendere la figura del barman, ma anche per chi opera già nel settore e desidera aggiornarsi. Inoltre coloro che partecipano assieme ad un amico o ad un collega beneficiano entrambi del 10% di sconto. Per maggiori informazioni sul programma, corsi e orari: tel. 054621355, e-mail formazione@ascomfaenza.it.