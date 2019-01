"Dall'orto alla tavola", un corso di cucina vegetariana all'Ecomuseo

Sono aperte le iscrizioni al corso di cucina vegetariana "Dall’orto alla tavola", in programma presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri a Villanova di Bagnacavallo. Tenuto da Candida Visaggi, cofondatrice e cuoca del progetto "Mattarello(a)way", il corso si articolerà in cinque lezioni, tutti i martedì dal 29 gennaio al 26 febbraio dalle 18 alle 20.

"Si tratta di un corso pratico – spiegano gli organizzatori – per scoprire e conoscere le potenzialità e la varietà della cucina vegetariana, in modo creativo e senza preconcetti. Dagli antipasti alle portate principali, rispettando la stagionalità, verranno proposti piatti gustosi che mantengono le proprietà benefiche delle verdure e consentono l’assimilazione di tutte le componenti nutritive per una corretta alimentazione. I corsisti saranno accolti con una tisana di benvenuto e attivamente coinvolti nella preparazione delle pietanze che verranno assaggiate a fine lezione".

Questo il programma delle lezioni: stagionalità e conservazione (29 gennaio); legumi e cereali (5 febbraio); tuberi e rizomi (12 febbraio); alimenti fermentati e loro utilizzo (19 febbraio); crudo e croccante (26 febbraio). Organizza l’associazione Mattarello(a)way in collaborazione con l’associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri.