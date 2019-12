Diritto penale tributario: istituzioni e professionisti a confronto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Venerdì 6 dicembre, presso la Sala Ragazzini del Centro Dantesco dei Frati Minori, si è tenuto il convegno di formazione professionale su “Diritto Tributario: riflessioni e considerazioni operative”. L'evento è stato organizzato dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ravenna e dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati sezione di Ravenna, con il patrocinio del Comune di Ravenna.

Il Convegno si è aperto con i saluti istituzionali di Federica Baratoni (Presidente AIGA sezione di Ravenna), Gianpiero De Martinis (Presidente UGDCEC Ravenna), Sergio Gonelli (Presidente Ordine Avvocati di Ravenna), Gianandrea Facchini (Presidente ODCEC Ravenna). Sono intervenuti, in qualità di relatori, Alessandro Mancini (Procuratore della Repubblica di Ravenna – docente di Diritto penale tributario presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza) su “Responsabilità penale dei professionisti in ambito tributario e fallimentare”; Mario Martelli (Avvocato in Bologna – docente di Diritto tributario e Diritto processuale tributario presso l’Università degli studi di Trento) su “L’efficacia del giudicato penale nel processo tributario”; Desiree Fondaroli (Ordinario di Diritto penale nell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna) su “Reati tributari: profili di responsabilità delle persone fisiche e delle società”; Andrea Fiducia (Comandate Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna) su “Sequestro e confisca per equivalente nei reati tributari”. L'evento è stato moderato da Giuseppe Ragozzino.