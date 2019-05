Domenica ultima grande giornata per il Festival dei Burattini a Ravenna

Si parte alle ore 10 alle Artificerie Almagià con lo spettacolo “Wow” del Teatro delle Briciole con la scenografica tecnica di teatro su nero. Una storia di gioco di parole, una danza, un componimento di segni di stupore. Wow nasce scavalcando i confini e le regole, supera le convenzioni, scardina quello che tutti credevamo di sapere ed è dedicata ai più piccoli, che ancora possono prendersi il lusso di prendere la scrittura poco sul serio.

Al pomeriggio ci si sposta alla Rocca Brancaleone con due spettacoli dedicati a tutta la famiglia

“Fortuna dove sei” della Compagnia Cavalieri Erranti e “Storie di nani e di Giganti” del centro teatrale Corniani.

Imperdibili i due spettacoli successivi alle Artificerie Almagià si parte alle 17.30 con il Teatrino delle guarattelle di Bruno Leone da Napoli con “Pulcinella e Mamma Africa” con musica dal vivo . Gli spettacoli di Bruno Leone sono uno dei godimenti più autentici che è possibile provare nel nostro Paese in campo di spettacolo. Vi si mescolano fantasia e saggezza, e una fusione quasi miracolosa di corporeo e di spirituale, di comicità popolare e di ariosa libertà, una grande fortuna poter godere di Pulcinella grazie a un poeta come Bruno Leone.

Alle 18.30 è la volta della compagnia ravennate Drammatico vegetale che presenta in anteprima nazionale “Pinocchio in 7T” che vede Pinocchio attraversare le differenti tecniche del teatro di figura“ Pinocchio in 7T vuol dire dunque Pinocchio in 7 teatrini. Dal teatro di oggetti, al teatro di marionette, al teatro delle ombre e così via, sul filo del gioco e dell’ironia irriverente che si compie proprio nel momento finale.

Alle 19.30 sempre alle Artificerie Almagià l’ultimo spettacolo di burattini di questa edizione del festival è affidato alla compagnia Marionette Grilli che presente “Gianduia e la morte nera”

Il Festival chiude in grande bellezza al Teatro Rasi e alle 21 la compagnia Fabiana Iacozzilli/CrAnPi presenteLa classe – un docupuppets per marionette e uomini La classe, docupuppets che trae origine dalle interviste ai compagni di scuola di Fabiana Iacozzilli, è un rito collettivo in bilico tra La Classe morta di Kantor e I cannibali di Tabori. I ricordi della rigida educazione dell’Istituto Suore di Carità diventano bambini ridotti a marionette. Fantocci di gioventù morte, impotenti e manipolati come oggetti, si muovono senza pathos su dei tavolacci che ricordano banchi di scuola, tavoli da macello o tavoli operatori di qualche esperimento che fu. questo spettacolo è anche stato scelto per aprire “Anni luce_osservatorio di futuri possibili”, lo spazio dedicato nell'ambito del RomaEuropa Festival alla scena teatrale emergente italiana tra sperimentazione e nuovi linguaggi artistici.

ULTIMO GIORNO per visitare La Mostra a Palazzo Rasponi delle Teste dal titolo : La dote di Famiglia: marionette, burattini e pupi dal Piemonte alla Sicilia . la mostra è aperta dalle ore 11 alle ore 18

Info e prenotazioni visite guidate : 392/6664211

Il Festiva Arrivano dal Mare! È organizzato dal Teatro del Drago con il sostegno del Comune di Ravenna, la Regione Emilia Romagna, APT e MIBAC , e con il patrocinio della Provincia di Ravenna e dell’Istituto per i Beni e le Attività Culturali della Regione Emilia Romagna, e grazie alla collaborazione con l’Autoritá Portuale di Ravenna, la Cooperativa Portuali, imprenditori locali e enti culturali, come Ravenna Teatro, Rete di Associazione Almagiá, MAG, Naviga in Darsena,, Alchimia, Darsena Pop Up, Rocca Brancaleone

Tutto il programma su www.arrivanodalmare.it

Info : 329.6664211 e festival@teatrodeldrago.it

facebook: Festival internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare!- Instagram: Festivalarrivanodalmare

DOMENICA 26 MAGGIO

Ore 10,00 Artificerie Almagia’ | Teatro delle Briciole WOW

☻Teatro su nero 50’ | A partire dai 3 anni

Ore 15,00 Rocca Brancaleone| Cavalieri Erranti Teatro FORTUNA DOVE SEI

Narrazione, burattini 50’ | A partire dai 6 anni

Ore 16,00 Rocca Brancaleone| Centro teatrale Corniani STORIE DI NANI E DI GIGANTI

Teatro d’attore e burattini 45’ | Tout Public

Ore 17,30 Artificerie Almagia’ | Il Teatrino di Bruno Leone PULCINELLA E MAMMA AFRICA

☻Guarattelle e musica dal vivo 50’ | Tout Public

Ore 18,30 Artificerie Almagia’ | Drammatico Vegetale/RavennaTeatro PINOCCHIO IN 7T

☻ Teatro di Figura contemporaneo 50’ | Tout Public

Ore 19,30 Artificerie Almagia’ | Compagnia Marionette Grilli GIANDUJA E LA MORTE NERA

Narrazione e burattini 50’ | A partire dai 6 anni

Ore 21,00 Teatro Rasi | Fabiana Iacozzilli/ CrAnPi LA CLASSE un docupuppets per marionette e uomini

☻Teatro di figura contemporaneo 60’ | Riservato ad un pubblico adulto