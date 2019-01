Diverse donazioni alla palestra della neuropsichiatra infantile di Ravenna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Ieri, presso la palestra della U.O. di Neuropsichiatra Infantile del CMP di Ravenna , alla presenza della Responsabile Dr.ssa Valeria Savoia e del Presidente del Rotary Club Ravenna, Dr. Gian Piero Zinzani, è stata celebrata la donazione di parallele per deambulazione, di un saturimetro e di un apparecchio di elettrostimolazione ed analgesia frutto dei Services rispettivamente del gruppo Consorti del Rotary Club Ravenna, dell’Interact (ragazzi dai 14 ai 18 anni) e del Rotaract (giovani dai 18 ai 30 anni) di Ravenna. I ragazzi Interact hanno potuto effettuare tale donazione con il ricavato della vendita di palline di Natale da loro stessi decorate, mentre i giovani del Rotaract hanno devoluto in tale donazione una parte dei proventi della vendita di un libro di ricette da loro curato, ed il gruppo Consorti ha realizzato una specifica raccolta fondi per questo service. Tante energie unite per una buona azione.