"Educhiamoci ad educarci": un convegno sull'educazione civica

Torna l'educazione civica: Cosa ne sappiamo e cosa si potrebbe fare? Sabato 23 novembre alle ore 10.00 proprio su questo tema si terrà il convegno “Educhiamoci ad educarci. La nuova legge n.92/2019 per l'educazione civica: attualità ed esperienze”. L'appuntamento è a Cervia ai Magazzini del sale - Parcheggio P.zza Andrea Costa, ma gli inviti e gli interventi saranno anche in relazione alle attività nelle tre provincie della Romagna. Il convegno si terrà in occasione della Festa del Volontariato 2019 organizzata dalla Consulta del Comune di Cervia, che si svolgerà dal 23 al 24 novembre a Cervia presso il Magazzini del sale ed è esito del Caregiver Day 2019 in merito al tema della comunità che si prende cura.