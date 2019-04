Elezioni, aperture straordinarie dell'ufficio elettorale

L’Ufficio elettorale del Comune di Bagnacavallo osserverà da martedì 23 a sabato 27 aprile un orario di apertura straordinario per il rilascio dei certificati elettorali e gli adempimenti connessi alla presentazione delle liste per le elezioni comunali, indette per domenica 26 maggio. Queste le aperture aggiuntive: martedì 23 e mercoledì 24 aprile dalle 15 alle 18; giovedì 25 dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18; per la presentazione delle liste, che avverrà sempre presso la sede dell’Area Servizi al Cittadino (pianterreno di Palazzo Vecchio), venerdì 26 dalle 8 alle 20 e sabato 27 dalle 8 alle 12. Per ulteriori informazioni si può consultare la sezione dedicata alle elezioni sul sito web del Comune oppure ci si può rivolgere direttamente all’Ufficio elettorale del Comune presso Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo.