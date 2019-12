Elezioni regionali 2020, come e quando rinnovare la tessera elettorale

In vista delle elezioni regionali del 26 gennaio, con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze dei cittadini che devono rinnovare la tessera elettorale, l’ufficio elettorale di via Berlinguer 54 amplierà gli orari di apertura.

Da sabato 14 dicembre sarà aperto in questi giorni e orari: il sabato dalle 8.30 alle 12.30; dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13; il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Si coglie l'occasione per ricordare ai cittadini di controllare fin d'ora gli spazi nella propria tessera elettorale: se tutti i 18 spazi sono coperti da un timbro è necessario richiedere una nuova tessera all’ ufficio elettorale o in tutti gli uffici decentrati delle ex Circoscrizioni. Il rilascio del duplicato della tessera avviene immediatamente e rifare già da oggi la tessera elettorale consentirà di evitare code agli sportelli nelle giornate a ridosso del 26 gennaio. Per ulteriori informazioni: telefono 0544482283, fax 0544482543, email elettorale@comune.ra.it.