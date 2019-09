Da lunedì 16 settembre entra in vigore l'orario invernale al centro culturale “Carlo Venturini” di Massa Lombarda, che comprende i servizi di biblioteca, museo e pinacoteca civica. I servizi bibliotecari e le visite al museo saranno fruibili il lunedì e il giovedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, il martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, il sabato dalle 9.30 alle 12.30. La biblioteca per ragazzi “Il Signor Oreste” è aperta da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18.30 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30. Per maggiori informazioni, consultare il sito del Comune, chiamare il numero 0545985812 o visitare la pagina Facebook “Centro Culturale Venturini”.