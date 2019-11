"Entrate in internet", un incontro di avvicinamento al fisco digitale sulla casa

Mercoledì 20 novembre, alle 17.30, nella sala “Buzzi” in via Berlinguer 11, si svolgerà un incontro sul tema delle agevolazioni fiscali relative alla casa 2019. Si tratta di un incontro pubblico con l’obiettivo di favorire l’inclusione, la conoscenza e l’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate da parte dei cittadini di tutte le età, in completa sintonia con la filosofia dei progetti Pane e Internet della Regione e Informatic@dulti over60 del Comune di Ravenna. I funzionari della sede di Ravenna dell’Agenzia delle Entrate illustreranno le ultime novità normative in tema di ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico, bonus mobili, sisma bonus e risponderanno alle domande dei presenti.

“Entrate in Internet” è un’iniziativa dell’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con il Comune di Ravenna. Per info: ufficio Decentrato via Berlinguer - 0544482815 / 0544482818 (dalle 8 alle 13 dal lunedì al venerdì) email: rgardini@comune.ra.it.