"Estate al Museo", da metà giugno tanti gli appuntamenti con RavennAntica per i bambini

Per il periodo estivo, dal 10 giugno al 13 settembre, tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, la sezione didattica di RavennAntica organizza presso LaRa a Ravenna e MdT – Museo Didattico del Territorio a San Pietro in Campiano, giornate o settimane di divertimento e gioco al Museo.

Vengono proposte attività estive ludiche ed educative per avvicinare i bambini alle tecniche artistiche, alla storia, all’archeologia, al mosaico, lavorando sulla partecipazione attiva e sulla stimolazione continua della creatività.

LaRa - Laboratori Didattici RavennAntica

Via Rondinelli 2, Ravenna, presso Museo TAMO)

Lunedì

Giochi di Terra: attività ludico manipolative con l’argilla

Martedì

Tutto fa mosaico: laboratori ispirati alla tecnica del mosaico

Mercoledì

Fantastico, invento, creo: laboratori di grafica creativa

Giovedì

Oggi che “colore” è?: laboratori sperimentali sull’uso del colore

Venerdì

Riciclart: l’arte del riciclo

Un laboratorio a tema al giorno che sarà sviluppato in modo diverso ogni settimana!

ORARI

dal lunedì al venerdì

ingresso dalle 8,30 alle 9,30

uscita dalle 12,00 alle 13,30

ETA’: per bambini nati dal 2008 al 2013



(MDT - Museo Didattico del Territorio

Via del Sale 88, San Pietro in Campiano - Ra)

Lunedì

Giochiamo con l'archeologia: laboratori sperimentali per divertirsi con la storia

Martedì

Tutto fa mosaico: laboratori ispirati alla tecnica del mosaico

Mercoledì

Fantastico, invento, creo: laboratori di grafica creativa

Giovedì

Giochiamo con l'etnografia: laboratori ludici per scoprire il “tempo dei nonni”

Venerdì

Riciclart: l’arte del riciclo

Un laboratorio a tema al giorno che sarà sviluppato in modo diverso ogni settimana!

ORARI

dal lunedì al venerdì

ingresso dalle 8,00 alle 9,00

uscita dalle 12,00 alle 13,00

ETA’: per bambini nati dal 2007 al 2013

TARIFFE:

Ingresso giornaliero € 12,00

Abbonamento 5 ingressi € 50,00 (anche giorni non consecutivi)

Abbonamento 10 ingressi € 90,00 (anche giorni non consecutivi)

INFO E PRENOTAZIONI:

Prenotazione obbligatoria al tel. 0544.213371 (int. 1) dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 presso il Museo Tamo

Nel mese di maggio prenotazioni per i mesi di giugno e luglio

Dal 1 luglio prenotazioni per i mesi di agosto e settembre

Massimo 25 partecipanti a giornata.

Ogni partecipante dovrà portare: merenda, bottiglietta d’acqua, cappellino e asciugamano.

Gli abbonamenti sono utilizzabili per tutto il periodo di apertura estiva anche in giorni non consecutivi.



v