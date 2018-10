Faenza, ultimi giorni per le iscrizioni al Corso ITS Tonito Emiliani

Ultimi giorni per iscriversi al Corso per Tecnico superiore per sostenibilità, sviluppo, design del prodotto ceramico. Il corso che si svolge a Faenza, nella sede dell'Istituto Tecnico Superiore Tonito Emiliani si rivolge a giovani ed adulti in possesso di Diploma di Istruzione Secondaria Superiore. Sono ammessi al corso 25 studenti previa selezione. La domanda di iscrizione va inoltrata entro il 16 ottobre sul sito www.fistic.it. Il percorso è biennale e l'attività didattica, suddivisa in quattro semestri, avrà inizio nel mese di ottobre e si concluderà entro il mese di luglio 2020 per complessive 2000 ore di cui il 40% sarà dedicato all'esperienza di stage nelle imprese del settore di riferimento. Tanti gli sbocchi occupazionali in particolare nelle aziende del comparto ceramico dei due distretti. Al termine del corso e con il superamento di un esame finale, sarà rilasciato il "Diploma di Tecnico Superiore" con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche EQF. Ulteriori informazioni sul sito www.fitstic.it.