"Futuro green", un convegno sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare

Giovedì nella Sala del Carmine di Lugo, in piazza Trisi 4, è in programma dalle 17 alle 20 il convegno dal titolo “La rivalorizzazione del patrimonio immobiliare alla luce della nuova legge urbanistica regionale”. L’incontro si inserisce nel progetto dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna “Futuro Green” e fa parte del programma di formazione per professionisti e imprese. Il convegno si apre alle 17 con gli interventi di Paola Pula, sindaca di Conselice e referente del progetto “Un Futuro Green per la Bassa Romagna 2020” e Luca Piovaccari, sindaco di Cotignola e presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Alle 17.15 sarà mostrato il video “Diario Futuro Green” che propone una raccolta delle testimonianze e degli esempi del percorso del progetto fino a oggi. Subito dopo, alle 17.25, sono in programma gli interventi su “Futuro Green” di un rappresentante degli Ordini e Collegi professionali e di un rappresentante delle associazioni di categoria. Alle 17.40 si parlerà del mercato immobiliare in Bassa Romagna, con un approfondimento sulla situazione attuale e i nuovi possibili sviluppi, a cura di Ivano Venturini, presidente del coordinamento provinciale mediatori Fimaa Confcommercio.

Dalle 18 sarà affrontato il tema della rivalorizzazione del patrimonio edilizio con un’analisi del patrimonio privato e possibili strumenti per la rigenerazione urbana, a cura di Marco Marcatili, economista di Nomisma. Infine, alle 19.30 il consigliere regionale Mirco Bagnari interverrà sulla rigenerazione urbana nella nuova legge urbanistica regionale. Coordina il convegno Laura Dalpiaz, responsabile del servizio Energia e Mobilità dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L’incontro è organizzato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna con l’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Ravenna, l’Ordine degli ingegneri della provincia di Ravenna, il Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Ravenna e il Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Ravenna. Per ulteriori informazioni contattare il numero 333 6264266 o scrivere alla mail dalpiazl@unione.labassaromagna.it.