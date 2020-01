Giornata di open day alla scuola 'Madre Teresa di Calcutta'

La Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale “Madre Teresa di Calcutta” di San Pietro in Vincoli apre le porte al territorio. Sabato 18 gennaio 2020 dalle 10:00 alle 12:00 si svolgerà il primo open day per le iscrizioni all'a.s. 2020/2021 di tutti gli ordini di scuola presenti nell’istituto: nido (12-36 mesi) e scuola dell’infanzia. Tutto il personale sarà a disposizione per visite guidate alla scoperta dei vari ambienti della scuola e per illustrare l'offerta formativa. Per maggiori informazioni e/o per fissare appuntamenti al di fuori dell'evento specifico dell'open day, contattare la segreteria al numero 0544551265 (tutte le mattine o giovedì pomeriggio).