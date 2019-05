Giornata mondiale della biodiversità: si presenta il progetto 'Prizefish'

Anche Ravenna si aggiunge alla serie di eventi in giro per il mondo che vogliono celebrare la giornata mondiale della Biodiversità. Istituita nel 2000 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, viene celebrata ogni anno il 22 maggio per sensibilizzare sui temi della tutela della biodiversità e della tutela della natura.

Per tale occasione, l’associazione studentesca universitaria Universirà si è fatta promotrice di un momento di confronto aperto al pubblico attraverso i temi della salvaguardia della Biodiversità Marina. Tra i relatori, ricercatori del corso di Biologia Marina dell’Università di Bologna e di Cestha, Centro ricerche ambientali, illustreranno ai presenti il Progetto europeo 'Prizefish', avviato da qualche mese proprio con Unibo in qualità di Lead Partner. Il progetto europeo, finanziato nell’ambito del programma transfrontaliero Italia-Croazia, vede impegnati numerosi partner pubblici e privati da ambo le sponde dell’Adriatico ed è finanziato dalla Commissione Europea con il Fondo europeo di sviluppo regionale da cui provengono 2.65 milioni di euro della dotazione complessiva del progetto di 3.15 milioni. Di questo e di altri esempi, utili anche ai presenti per orientarsi nel mondo del consumo consapevole, si tratterà durante la serata, con inizio degli interventi fissato alle ore 18.00 in Darsena Pop Up.