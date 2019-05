Gruppi Facebook e tutela legale: un incontro di formazione

Mercoledì 22 maggio alle 18 Agenda Digitale Ravenna, progetto del Comune di Ravenna, organizza un incontro dedicato al tema della tutela legale e sull’uso corretto di Facebook, secondo norme e leggi. L’incontro, che si svolge a CittAttiva in via Carducci 16 a Ravenna, è rivolto ai gestori di pagine e gruppi Facebook di Ravenna, ma è aperto e gratuito anche per i singoli cittadini. Un esperto presenterà ai partecipanti tutti gli elementi di cui tener conto per le comunicazioni su Facebook e sugli altri social network nel rispetto delle leggi.

Negli ultimi anni questi strumenti di comunicazione sono diventati sempre più centrali nelle vite delle persone, eppure molte lo usano scrivendo in modo aggressivo e offensivo, in maniera non responsabile. Parallelamente sta crescendo il numero di coloro che desiderano utilizzare i social network correttamente, seguendo norme di buon comportamento, ma soprattutto le leggi che normano la comunicazione online. Per i gestori di pagine e gruppi Facebook, così importanti per il loro ruolo di informazione e di coesione sociale, è particolarmente consigliato informarsi per non incorrere in sanzioni non solo su quanto essi stessi scrivono, ma anche per i commenti di tutti gli iscritti. Info: Agenda Digitale Ravenna su Facebook – agendadigitaleravenna@comune.ra.it, Laura Amodeo 3407655229.