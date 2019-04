Il Comandante dei Carabinieri insegna come difendersi da furti e truffe

Il comitato di quartiere Reda organizza un incontro pubblico sul tema della sicurezza, per la prevenzione di furti e truffe e su come possiamo difenderci. L’incontro-dibattito è in programma lunedì 29 aprile alle ore 20,45 presso la sala del quartiere Reda (via Birandola 100). Per l’occasione sarà presente il maresciallo ordinario Silecchia Arcangelo, comandante della stazione carabinieri di Granarolo faentino. La cittadinanza è invitata a partecipare.