Il genitore che fa la differenza: inizia mercoledì un ciclo di conferenze a Mezzano

Dall'esperienza, come allenatori, nel rapportarsi con le famiglie e le scuole dei ragazzi e delle ragazze del territorio – un bacino di più di 1500 ragazzi/e – è sorto nella dirigenza delle società sportive di Mezzano, Sant'Alberto e Porto Corsini il desiderio di organizzare questo percorso.

Lo scopo è che genitori, insegnanti e coach possano acquisire gli strumenti giusti per accompagnare nel modo migliore figli, studenti e atleti nell'uso del digitale, per prevenire eventuali rischi e disagi, imparando a comunicare con loro empaticamente, e, quindi, saper tenere aperta la porta del dialogo nella vita di ogni giorno. Patrocinato dall'assessorato al Decentramento, il ciclo d'incontri affronterà tre diverse tematiche con esperti del settore.

Mercoledì 16 gennaio alle 20.45 Consuelo Zenzani, psicologa-psicoterapeuta, esperta in psicosomatica, life coaching e trainer in PNL condurrà l'incontro “C'è Dialogo e Di@logo”, in cui verrà affrontato il tema del dialogo nella vita reale e in quella digitale.

Mercoledì 23 gennaio alle 20.45 Marco Rangoni, mental coach professionista e senior consultant, e Andrea Orecchia, allenatore e formatore in ambito sportivo, si occuperanno di come si può costruire un rapporto di confronto e crescita con i propri figli nella serata “Voler bene al proprio figlio è diverso da fare il bene del proprio figlio”.

Infine mercoledì 6 febbraio alle 20.45, si terrà la conferenza di chiusura “Comunicazione empatica”, per una comunicazione più efficace in famiglia, con Consuelo Zenzani.

Sede degli incontri: Centro sociale il Salice – via Malatesta 22.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Veraldo Bandi cell. 339/8890048 – ASD Mezzano Porto Reno, www.asdmezzano.it – asdmezzano@virgilio.it.