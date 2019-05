Il Partito repubblicano celebra 30 anni di Università a Ravenna

In una pubblica manifestazione che si terrà giovedì 9 maggio alle 17 nel Salone dei Mosaici di via IX febbraio, angolo di piazza Kennedy, Il Partito Repubblicano italiano celebrerà 30 anni di Università a Ravenna. Un confronto a tutto campo, aperto dagli esponenti repubblicani Stefano Ravaglia, Andrea Vasi e Giannatonio Mingozzi e concluso da Chiara Francesconi ed Eugenio Fusignani, vicesindaco e candidato repubblicano nella lista di Più Europa alle prossime Europee.

"Abbiamo chiesto ad alcuni dei principali protagonisti di oggi dell'insediamento universitario che trent'anni fa avviò il primo corso di laurea a Ravenna, in sintonia con la nascita della Fondazione Flaminia, di proiettare nei prossimi trent'anni gli ottimi risultati finora conseguiti - spiega Mingozzi - L'intervento finale del nostro candidato alle Europee Fusignani riassumerà il significato del sostegno repubblicano in questi trent'anni e la qualità di un complesso di studi e di ricerca tra i primi in Europa in tante discipline".

Interverranno Lanfranco Gualtieri, presidente di Flaminia, i docenti Cipriani (ingegneria), Contin (scienze ambientali), Fondaroli e Tellarini (legge e diritto portuale), Cilli e Gruppioni (beni culturali), Mirella Falconi (medicina), Elena Fabbri, presidente del Campus ravennate, Renzo Righini, presidente di Omc, Ivan Simonini, Paola Babini, direttore dell'Accademia e Massimiliano Casavecchia, direttore dalla scuola Città e Territorio.