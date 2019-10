Il Prefetto Caterino dà il via all'anno accademico dell'Università per adulti

Lunedì 7 ottobre l’Università per Adulti di Cervia darà inizio al programma dell’Anno Accademico 2019-2020. Il 26esimo anno di attività, oltre a confermare la continuità operativa di questa Associazione, rafforza la qualità della sua proposta formativa. Oltre alle lezioni settimanali su diverse aree tematiche - arte, letteratura, storia, musica, scienza, salute e benessere - si terranno 8 corsi monotematici – Lingue straniere, Lettura creativa, Memory training, Astronomia, Storia romana, Storia dell’arte, Filosofia, Logica -. Alcuni incontri di approfondimento culturale, nonchè il tradizionale “incontro con il cinema” ed escursioni e viaggi, completano l’offerta culturale. Oltre ai diversi docenti che proseguono la loro collaborazione con l’Università altri, di nuova acquisizione, contribuiranno a una maggiore eterogeneità di argomenti e di approcci.

Sarà Enrico Caterino, Prefetto di Ravenna, a inaugurare l’anno accademico. Caterino, entrato nei ruoli del Ministero dell’Interno nel 1987, da allora ha ricoperto diverse posizioni di responsabilità a differenti livelli ministeriali, passando poi a rivestire il massimo incarico prefettizio, prima a Rovigo e attualmente nella nostra Provincia. Presenti i massimi esponenti delle rappresentanze locali dello Stato, sarà questa un’occasione per approfondire la conoscenze sui compiti e sul funzionamento delle istituzioni della nostra Repubblica e sulle norma che ne disciplinano il governo. Questo primo incontro dell’anno accademico 2019-2020 è aperto a tutti coloro che volessero partecipare. Si terrà, come tutte le altre lezioni in programma , dalle 16 alle 18, presso la Scuola Media Gervasi, via Caduti per la Libertà 16 a Cervia.