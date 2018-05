In Darsena arriva il progetto "Pneumatici fuori uso Zero sulle coste italiane"

‘PFU Zero sulle coste italiane’, il progetto di raccolta straordinaria di pneumatici fuori uso abbandonati sulle coste italiane, fa tappa a Marina di Ravenna. L’iniziativa fa capo a EcoTyre, il Consorzio che a livello nazionale si occupa della corretta gestione degli pneumatici fuori uso, in sinergia con l’Associazione Marevivo, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di Federparchi-Europarc Italia e in collaborazione con la Guardia Costiera.

Dalle 9 alle 12.30 alla Darsena, i subacquei della Marine Consulting International e del primo Nucleo Operatori Subacquei Guardia Costiera San Benedetto del Tronto si occuperanno del recupero degli Pneumatici Fuori Uso in mare; nel frattempo si svolgeranno attività di animazione e di educazione sulla corretta gestione degli Pneumatici Fuori Uso con la mascotte “Gummy” che coinvolgerà gli studenti della Scuola Elementare “Randi” di Ravenna. Alle 9.15 al Circolo Velico Ravennate apriranno i lavori Gianni Paulucci, Presidente Circolo Velico Ravennate, e Gianandrea Baroncini, Assessore all’Ambiente del Comune di Ravenna. A seguire interverranno Pietro Ruberto, Comandante Direzione Marittima di Ravenna; Paola Falcone, Dirigente Scolastico I.C. “Randi” di Ravenna; Carmen di Penta, Direttore Generale Marevivo

ed Enrico Ambrogio, Presidente EcoTyre.