"Job Around The Sport", consegnate le borse di studio ai ragazzi del Liceo Oriani

Si è concluso mercoledì con la consegna delle borse di studio, il secondo anno del progetto “Job Around The Sport” che vede protagonisti gli studenti dell’indirizzo sportivo del Liceo Scientifico Oriani e le diverse società sportive di Ravenna. Premiati per l’anno 2017/2018 quattro studenti, uno per ogni classe dell’indirizzo, scelti sia per meriti sportivi che scolastici; Federico Rossi (classe 1^), Beatrice Ruggeri (classe 2^), Federica Montanari (classe 3^) e Ilaria Giacometti (Classe 4^). La borsa di studio quest’anno è stata offerta da Sporty che ha donato ai ragazzi un buono del valore di 100 euro. Alla premiazione il Dirigente Scolastico Gianluca Dradi che ha ringraziato in primis gli sponsor che permettono la realizzazione di questo progetto, Ottima Formazione e Ferrari, Sporty che quest’anno ha offerto le quattro borse di studio, e inoltre ha sottolineato anche come questo progetto dia davvero l’opportunità ai ragazzi di ampliare le loro conoscenze relative al mondo sportivo. A dimostrazione del sostegno da parte del Comune a questo progetto, era presente l’assessore allo Sport Roberto Fagnani che con il suo intervento ha ribadito quanto i principi cardine del mondo sportivo, il lavoro di squadra e il rispetto verso gli altri, siano fondamentali nella vita quotidiana ma soprattutto nel mondo del lavoro. Per il progetto è stato rivolto un ringraziamento speciale alla professoressa Monica Trenta che anche quest’anno ha coordinato le attività, e a tutte le società che hanno partecipato (Libertas Nuoto Ravenna, Teodora Pallavolo Ravenna, Compagnia Dell’Albero, Circolo Subacqueo Ravennate, SwimFit Nuoto Sincronizzato, Identici e Uisp Comitato Ravenna-Lugo).