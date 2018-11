L'amministrazione incontra i cittadini: tornano gli appuntamenti di "Corpo Comune"

Il centro civico Oreste Leonardi di Traversara ospiterà, nella mattinata di sabato 17 novembre, un nuovo appuntamento fra amministratori del Comune di Bagnacavallo e cittadini nell’ambito del progetto Corpo Comune. Dalle 10.30 alle 12 il sindaco Eleonora Proni e gli assessori della Giunta comunale saranno nella frazione bagnacavallese per incontrare quanti vorranno sottoporre loro idee, proposte, problematiche, suggerimenti.

L’appuntamento sarà poi come sempre l’occasione per affrontare le principali tematiche di attualità non soltanto di Traversara, ma di tutto il territorio. L’incontro è aperto a tutti i cittadini, che possono anticipare i propri contributi in forma cartacea e non anonima consegnandoli all’Urp del Comune oppure inviandoli via mail all’indirizzo partecipazione@comune.bagnacavallo.ra.it. Gli appuntamenti mensili di Corpo Comune proseguiranno sabato 1 dicembre a Bagnacavallo, con ritrovo nella Sala Giunta del Municipio. Il ciclo di incontri si concluderà nei primi mesi del 2019: 12 gennaio Boncellino (sala parrocchiale), 9 febbraio Villa Prati (centro civico).