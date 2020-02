L'Anpi porta gli studenti in visita all'Archivio storico comunale

Al fine di valorizzare l’Archivio storico comunale da poco ristrutturato e riorganizzato e di farlo conoscere agli studenti, l’Anpi di Lugo organizza, per i ragazzi delle scuole del lughese, delle visite guidate all'archivio. L'argomento che gli studenti andranno a consultare è “La Seconda guerra mondiale”. Le visite avranno la durata di due ore circa e gli studenti, accompagnati dalla responsabile dell’archivio Del Giacco, visiteranno in un primo momento l'archivio e in seguito consulteranno documenti relativi al periodo storico che l’archivio mette a disposizione nella saletta istituendo una piccola mostra. Saranno a disposizione degli studenti anche documenti relativi alla Lugo di quel periodo. Essendo l’archivio situato nella zona industriale, il trasporto dei ragazzi si effettua con i pulmini scolastici forniti dall’Unione dei Comuni e le visite si terranno nel mese di febbraio.